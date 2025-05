Maurizio Landini assedia le sedi Rai: il diktat di mister Cgil

Inizia la battaglia mediatica della Cgil per fare da gran cassa ai cinque referendum dell’8 e 9 giugno. Ieri il segretario della Cgil, Maurizio Landini, si è palesato davanti alla sede Rai di via Teulada (quella di viale Mazzini è chiusa per le bonifiche da amianto, ndr), poi è stata la volta “dell’assedio” alla sede della tv pubblica di Napoli. E si proseguirà così a macchia di leopardo per attirare l’attenzione sulle consultazioni referendarie. Nel tardo pomeriggio il leader della Cgil si è affacciato a via Teulada per rivendicare la battaglia referendaria a tutela del lavoro: «Siamo qui», ha scandito, «per chiedere che venga fatta un’informazione adeguata. Stiamo parlando del servizio pubblico che ognuno di noi paga e quindi rivendichiamo un’informazione adeguata. Cittadini e cittadine italiani hanno il diritto di sapere che c’è un referendum, che cosa è e di poter decidere». Il segretario della Cgil ribadisce che sulla sicurezza sul lavoro «non siamo stati convocati da nessuno». E poi chiede all’esecutivo, «se vuole fare una cosa seria, metta i soldi per aumentare i salari e permettere il rinnovo dei contratti».

«Oggi la battaglia e difendere il diritto di voto. Non chiediamo una campagna a sostegno del sì ma una campagna a sostegno del diritto delle persone di andare a votare». Non «vogliamo parlare solo alla Rai, vogliamo parlare a tutte le Tv e i giornali. Chiediamo a tutte le televisioni a tutti gli organi di informazione la giusta informazione». L’8 e 9 giugno gli italiani saranno chiamati ad esprimersi su 5 quesiti (con un “sì” o un “no”) sulle proposte specifiche di modifica (vale a dire l’annullamento) di 5 norme attualmente in vigore. Si va dai licenziamenti illegittimi alla sicurezza sul lavoro, dalla lotta al precariato alla maggiore integrazione in termini di cittadinanza italiana. Landini fa di conto: «La Cgil ha 5 milioni e oltre 100 mila iscritti e li abbiamo aumentati tra gli attivi: se ogni iscritto convince altri 5 non iscritti ad andare a votare 5 per 5 fa 25. Se ognuno di noi non fa la sua parte si può raggiungere il quorum. I comuni», si lancia potenziando la platea, «8 mila, stiamo lavorando per nominare due rappresentanti di lista in ogni seggio, possiamo farlo, con una presenza sul territorio che non ha nessun’altro».