Trump avverte ancora Zelensky: il suo atteggiamento? "Non lo tollereremo ancora per molto"

"Non tollereremo ancora per molto" l'atteggiamento di Zelensky. A dirlo, dopo il faccia a faccia di fuoco, è Donald Trump. Il presidente americano è tornato a parlare del cessate il fuoco in Ucraina. Cessate il fuoco, però, che per il numero uno di Kiev sarebbe ancora "molto lontano". Da qui lo sfogo del tycoon che, in un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, ha affermato che Zelensky "non avrebbe potuto fare una dichiarazione peggiore, e gli Stati Uniti non lo tollereranno ancora per molto". Il presidente Usa, dopo lo scontro avuto con l'omologo ucraino nello Studio Ovale la settimana scorsa, ha ribadito che Zelensky "non vuole la pace finché avrà il sostegno statunitense, e gli europei durante gli incontri avuti con lui hanno detto chiaramente che non possono portare a termine il lavoro senza di noi".

Oltre alla guerra, al centro del braccio di ferro Usa-Ucraina, c'è l'accordo sui minerali. A riguardo, ha tuonato Trump, finché il presidente ucraino Zelenskyy "non andrà davanti alle telecamere e non si scuserà pubblicamente" per il modo in cui si è comportato, non ci sarà alcun patto. Trump ha infatti annullato la firma dell'accordo con Zelenskyy, già ratificato dal governo ucraino, e ha affermato che il leader ucraino non sarebbe stato il benvenuto alla Casa Bianca finché non fosse stato "pronto per la pace".

Più ottimista Zelensky che, in un briefing in lingua ucraina tenuto prima di lasciare Londra domenica, ha dichiarato: "Penso che il nostro rapporto (con gli Stati Uniti) continuerà, perché è più di un rapporto occasionale. Credo che l'Ucraina abbia una partnership abbastanza forte con gli Stati Uniti d'America" per continuare a fornire aiuti.