Temptation Island (quasi) come Sanremo: clamoroso a Mediaset

Inutile girarci intono: Temptation Island ha conquistato il cuore degli italiani. Visto la quantità di materiale registrato ieri sera per Temptation Island… e poi, si è deciso di realizzare un’ulteriore puntata accorciando il minutaggio degli altri appuntamenti in programma. Saranno quindi tre le serate (martedì, mercoledì e giovedì) di settimana prossima nelle quali i telespettatori potranno rimanere incollati allo schermo per assistere ai tormenti d'amore durante il falò. Anticipata così la chiusura a mezzanotte. Insomma, tre prime serate su cinque durante la settimana, weekend escluso. Quasi come Sanremo...

Intanto "ieri, giovedì 24 luglio 2025, le Reti Mediaset si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 6.801.000 spettatori (46.82% di share attiva), 3.739.000 spettatori (53.04% di share attiva) e 2.750.000 spettatori (43.86% di share attiva). Canale 5 si impone in prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 4.000.000 spettatori (28.95% di share attiva), 2.191.000 spettatori (32.74% di share attiva) e 1.474.000 spettatori (23.56% di share attiva)", così il comunicato dell'ufficio stampa Reti Mediaset.