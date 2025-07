Michelle Hayward, "che bella la schiuma". Ma sono escrementi...

Incidente con gaffe per l'influencer Michelle Sky Hayward. In un video condiviso su Instagram l'8 luglio scorso, la ragazza si è fatta immortalare mentre nuotava in una nuvola di schiuma nell'oceano vicino a Città del Capo, in Sudafrica. Nota proprio per i suoi viaggi lontani e per le sue numerose avventure, la Hayward ha spiegato quanto stava facendo: "Mi sto divertendo così tanto che letteralmente non sento nemmeno freddo", ha detto di fronte alla telecamera e completamente immersa nella schiuma.

Peccato però che i suoi fan le abbiano dato una spiacevole notizia: "Spero che sappia che la schiuma proviene da una fognatura vicina". La schiuma infatti non era del mare, bensì si trattava di liquami scaricati direttamente in mare dalle condotte fognarie. Il video che è stato pubblicato su TikTok, con oltre 3 milioni di visualizzazioni è diventato subito virale portando la ragazza a pubblicare un filmato successivo.