Michelle Hunziker spiazza tutti: "La mia età biologica"

A 48 anni, Michelle Hunziker ne dimostra 25. E non solo per il suo fisico sempre in forma. "È stata una giornalista a riportarlo, dopo aver parlato con Ascanio Polimeni, mio amico e medico endocrinologo", ha spiegato intervistata da D di Repubblica. "Con lui sto studiando su me stessa gli effetti degli integratori: li provo, li valuto, verifico i risultati reali. Mi sono sottoposta a test genetici, epigenetici, sui telomeri e molto altro. Da lì è emersa quell'età biologica".

La showgirl ha ammesso di credere tantissimo nell'epigenetica, branca della genetica che studia come l'ambiente e la storia individuale possano influenzare i geni senza modificare il dna. "Possiamo davvero influenzare il nostro destino attraverso lo stile di vita, le emozioni, la gestione della rabbia e del perdono. Il modo in cui affrontiamo la vita incide su tutto: pelle, capelli, cellule. Sono grata ai miei genitori per avermi insegnato a vedere sempre il lato bello delle cose, anche nei momenti difficili. Dico sempre che ‘vivo innamorata’ e l’innamoramento, si sa, rilascia ormoni che aiutano a restare giovani".