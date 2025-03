Trump, "pronto a firmare l'intesa sulle terre rare": svolta clamorosa dopo le parole di Zelensky

04 marzo 2025 a

L'amministrazione Trump e l'Ucraina hanno in programma di firmare l'accordo sulle terre rare che era saltato dopo il disastroso incontro nello Studio Ovale. Lo riferisce la Reuters citando quattro persone a conoscenza del dossier. Il presidente Donald Trump avrebbe detto ai suoi consiglieri di voler annunciare l'accordo nel suo discorso al Congresso di questa sera (3.00 ore italiane), come affermato da tre delle stesse fonti, avvertendo che l'accordo non è ancora stato firmato e che la situazione potrebbe cambiare.

Nelle scorse ore il presidente ucraino Volodymy Zelensky ha detto di voler "sistemare le cose" con Trump dopo il litigio dei giorni scorsi nello Studio Ovale. "Il nostro incontro alla Casa Bianca non è andato come avrebbe dovuto. È deplorevole che sia andata in questo modo. È tempo di sistemare le cose. Vorremmo che la cooperazione e la comunicazione future fossero costruttive", ha scritto sul suo profilo X. Aggiungendo: "Il mio team ed io siamo pronti a lavorare sotto la forte leadership del presidente Trump per ottenere una pace duratura".

E ancora: "Siamo pronti a lavorare rapidamente per porre fine alla guerra e le prime fasi potrebbero essere il rilascio dei prigionieri e la tregua nel cielo (divieto di lancio di missili, droni a lungo raggio, bombe sulle reti energetiche e altre infrastrutture civili) e la tregua in mare immediatamente, se la Russia farà lo stesso. Quindi vogliamo procedere molto rapidamente in tutte le fasi successive e lavorare con gli Stati Uniti per concordare un solido accordo finale".