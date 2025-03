Donald Trump, il discorso sullo stato dell'unione: "Sogno americano inarrestabile. Ci prenderemo la Groenlandia a ogni costo"

05 marzo 2025 a

a

a

Trump show in cento minuti. Ha detto di aver ereditato un'America sull'orlo del disastro, invasa da ventuno milioni di immigrati illegali, piegata dai prezzi impazziti, ferita da criminali, trafficanti di esseri umani. E ha promesso di portare l'America verso una "nuova eta' dell'oro come mai si era vista prima". "L'America e' tornata" e "siamo solo all'inizio", i due slogan che hanno scatenato l'ovazione dei Repubblicani. Nel suo discorso di oltre un'ora e mezza al Congresso, quarantatré giorni dopo il suo insediamento alla Casa Bianca, Donald Trump ha toccato molti punti in un'aula della Camera divisa tra conservatori entusiasti e Democratici disorientati e incapaci di mettere a punto una strategia di protesta, come invece avevano annunciato alla vigilia. Tolta la protesta iniziale, culminata con l'espulsione di Al Green, rappresentante Democratico del Texas, che i colleghi di partito hanno visto portare via senza reagire o protestare. Per il resto, i progressisti hanno mostrato palette con scritto "Musk ruba" e "proteggete i veterani", ma poi nient'altro. Trump è stato il mattatore della serata e lo e' stato alla sua maniera.

Ha attaccato Joe Biden, accusandolo di aver spinto il Paese sul lastrico, ed esaltato il proprio lavoro. Trump ha confermato l'uscita degli Stati Uniti dal Trattato di Parigi sul clima, ringraziato pubblicamente Elon Musk, presente in galleria, per il suo lavoro alla guida del dipartimento dell'Efficienza governativa, che si occupa di tagli. Il passaggio piu' atteso e' stato quello sull'Ucraina. Il presidente ha detto di aver ricevuto una lettera dal leader ucraino Volodymyr Zelensky che gli ha detto di voler partecipare al piu' presto al tavolo dei negoziati e di farlo sotto la "leadership forte" di Trump. Il presidente americano ha poi rivelato di aver parlato con i russi e di avere avuto "forti segnali che vogliono la pace". Quando il discorso e' finito, salutato dagli applausi di meta' aula, i Democratici sono corsi all'uscita per non incrociare il presidente. "Mamma mia", ha commentato la ex Speaker e big del partito, Nancy Pelosi. Nello stesso momento sui social la base Democratica ha accusato i suoi rappresentanti al Congresso di essere stati deludenti, invisibili, di non aver fatto sentire la propria voce. Un rappresentante Repubblicano della Florida aveva detto che il discorso di Trump avrebbe segnato il "funerale del Partito democratico". E forse così è stato. Infine Trump ha ribadito la sua intenzione di annettere la Groenlandia, dichiarando: "Penso che ce la faremo, in un modo o nell’altro", senza escludere esplicitamente la pressione economica ol ’uso della forza militare. Un’affermazione che contrasta con la promessa di rispettare la volontà dei groenlandesi. Si è parlato anche di altri pianeti: il presidente ha detto "Andremo su Marte e oltre e pianteremo la bandiera americana".