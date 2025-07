In Onda, Bocchino stronca i gufi: "Chi pagherà i dazi di Trump"

In Europa tutti preoccupati per la nuova strategia sui dazi Europa-Usa che si teme possa ricadere sui cittadini e far saltare molti posti di lavoro. Si discute del tema a In Onda, il talk di approfondimento politico estivo di La7, condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. In studio, tra gli ospiti, c’è anche Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia, che fa il pompiere e spegne le ansie di chi, forse, si augura che le cose vadano male solo per fini politici.

Bocchino la spiega così: "Prima di preoccuparci, bisogna leggere l’accordo. Si poteva presumere che il punto di caduta sarebbe stato quello del 15% visto come si erano messe le cose. I dazi si scaricheranno sui consumatori americani e poi vedere con il tempo cosa accadrà. Se io esporto una bottiglia di vino a 20 euro, quando calcolo il costo della bottiglia da esportare e c'è un dazio di 3 euro la manderò a 23 euro sul mercato americano".