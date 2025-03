Strappa un vombato dalla madre e lo porta via: chi è questa ragazza e cosa rischia ora

13 marzo 2025 a

a

a

Un sogno che le costerà caro. Una giovane influencer statunitense, Sam Jones, ha strappato un cucciolo di vombato dalla madre prima di correre via con il piccolo spaventato tra le braccia. A immortalare la scena lei stessa con lo smartphone in un video diffuso poi sui social. Immediata la reazione degli utenti indignati. Il premier australiano, Anthony Albanese, ha ironicamente invitato la ragazza a provare a fare lo stesso con animali più pericolosi: "Prenda un cucciolo di coccodrillo dalla madre e vediamo come va a finire".

Intanto però la faccenda si fa seria. Il ministro degli Interni Tony Burke ha rivelato alla Bbc che è in corso una revisione delle autorizzazioni per il visto della donna, mentre una petizione online che ne chiede l'espulsione immediata dal Paese ha già raccolto oltre 10.500 firme. "Dopo tutta questa attenzione, sarei sorpreso se provasse mai più a richiedere un visto per l'Australia", ha aggiunto Burke.

Video su questo argomento Sorpreso da un ciclone tropicale in mezzo all'Oceano: salvato dalla Marina dopo tre giorni

A insorgere anche gli ambientalisti che hanno definito il comportamento di Jones "scioccante e potenzialmente pericoloso". Ad aggravare la posizione della ragazza il video e il suo sottofondo. Lì si sente Jones esclamare entusiasta: "Ho preso un cucciolo di vombato!", mentre l’animale si dimena e piange per la paura. Nel post, poi cancellato, aveva scritto: "Il mio sogno di tenere in braccio un vombato si è avverato". Poi la spiegazione: "Il cucciolo è stato trattenuto con cura per un solo minuto e poi rilasciato. Sono tornati insieme nel cespuglio, completamente illesi".