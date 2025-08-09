Il Padrino, una sentenza: vola su ogni rete tv

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Il padrino)

Ma davvero Cosa nostra ormai è un arnese del passato? Sicuramente sul piano militare sì, i successi dello Stato sono indiscutibili. Ma il fascino di un certo stile di vita ha ancora una forte presa. Giovedì in prime time su Rete 4 (anche sulla scia delle notizie sulla salute del regista Francis Ford Coppola) Il padrino, del 1972, ha totalizzato 680mila spettatori col 6.8% di share medi chiudendo però vicino al 9% con punte di 800mila teste. Picchi del 10% in Sicilia, Calabria, Puglia ma pure in Lombardia ed Emilia Romagna.

Fan riflettere i momenti che più hanno attirato la platea, come la strage di Michael Corleone (Al Pacino) al ristorante o alcuni assoli leggendari di Marlon Brando. La sensazione è che la percezione di un’antimafia sempre più ideologizzata abbia lasciato campo libero al mito del picciotto, visto come una sorta di istituzione dall’immaginario collettivo.