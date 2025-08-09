Libero logo
Almasri
Gaza
Dazi
Garlasco

Di tendenza

Jannik Sinner domina gli Atp di Cincinnati: vince contro Galan e vola al terzo turno

sabato 9 agosto 2025
Jannik Sinner domina gli Atp di Cincinnati: vince contro Galan e vola al terzo turno

1' di lettura

Debutto vincente per Jannik Sinner all'Atp di Cincinnati. Il numero 1 al mondo ha sconfitto il colombiano Daniel Galan con il punteggio di 6-1, 6-1, in 59 minuti di gioco. Sinner passa così al terzo turno del torneo, in cui affronterà il vincitore del match tra Baez e Diallo. "I match sono sempre difficili. Non sapevo bene che cosa aspettarmi, sono molto contento" ha commentato Sinner nel post partita. "Non è facile giocare qui: è un campo molto veloce ma per essere il primo match sono soddisfatto. Il caldo? L'ho sentito sin da subito. Sapevo che le condizioni qui sono toste, ma oggi è andato tutto nella giusta direzione", ha aggiunto.

Atp Cincinnati Atp Cincinnati, debutto amarissimo per Musetti: ko contro Bonzi

La previsione Sinner, bomba sul Masters 1000 di Cincinnati: "Non si esclude un terzo incomodo"

Imprese Jannik Sinner da fantascienza: con soli cinque tornei...

tagjannik sinnercincinnatiatp

Atp Cincinnati Atp Cincinnati, debutto amarissimo per Musetti: ko contro Bonzi

La previsione Sinner, bomba sul Masters 1000 di Cincinnati: "Non si esclude un terzo incomodo"

Imprese Jannik Sinner da fantascienza: con soli cinque tornei...

ti potrebbero interessare

8640x5760

Atp Cincinnati, debutto amarissimo per Musetti: ko contro Bonzi

6123x4082

Sinner, bomba sul Masters 1000 di Cincinnati: "Non si esclude un terzo incomodo"

1400x933

Jannik Sinner da fantascienza: con soli cinque tornei...

560x373

Jannik Sinner a Cincinnati? Intanto a Torino... cosa sta succedendo

Leonardo Iannacci