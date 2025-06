Greta Thunberg cacciata: ecco che fine ha fatto dopo aver sfidato Israele

Israele ha reso noto che l'attivista svedese Greta Thunberg sta lasciando il Paese su un volo per la Francia, dopo essere stata fermata insieme ad altri attivisti a bordo della nave umanitaria Madleen diretta a Gaza e condotta all'aeroporto di Tel Aviv per essere espulsa. "Greta Thunberg sta lasciando Israele su un volo per la Francia", si legge in un messaggio del ministero degli Esteri israeliano pubblicato su X, accompagnato da due foto di Thunberg a bordo di un aereo.

E su Greta arrivano anche parole pesantissime da Washington: "Penso che" Greta Thunberg "dovrebbe seguire dei corsi per gestire la rabbia. È il mio consiglio principale per lei". È quanto ha detto il presidente Usa, Donald Trump, rispondendo a chi alla Casa Bianca gli chiedeva dell'arresto dell'attivista svedese, fermata da Israele con gli altri 11 attivisti che con lei si trovavano a bordo dell'imbarcazione Madleen della Freedom Flotilla Coalition diretta a Gaza con aiuti umanitari. Trump ha definito l'attivista per il clima una "persona giovane e arrabbiata", ma ha aggiunto: "Non so se sia vera rabbia". Infine bisogna registrare l'attacco verbale degli attivisti contro lo Stato d'Israele: "L'azione di Israele contro la nave Madleen, su cui viaggiavano attivisti verso Gaza e tra loro anche la nota anche Greta Thunberg, è un "atto di pirateria", ha affermato ichele Borgia, portavoce italiano di Freedon Flotilla, in un'intervista pubblicata oggi da Repubblica.