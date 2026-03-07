Ci siamo finti finanziatori pro-Pal: il giro di soldi è senza controllo

Nessun controllo, zero filtri, in un minuto puoi aprire la tua raccolta fondi per la Global Sumud Flotilla – tecnicamente diventi un “fundraiser” – e ricevere soldi da chiunque, anche dalle peggiori canaglie. Per donare bastano una carta di credito, una prepagata o PayPal, e non c’è alcun meccanismo che verifichi la corrispondenza con chi versa. Per diventare un raccoglitore di fondi, e comparire immediatamente nel sito ufficiale della Flotilla, serve ancora meno: nome e cognome (anche fasulli), una qualsiasi foto e un indirizzo mail, anche questi falsi, volendo. Io – è una delle cose di cui vado meno fiero pur essendomi trovato una volta d’accordo con Sandro Ruotolo, proprio un europarlamentare coi baffi – sono appena diventato un “fundraiser” dopo avere inserito le generalità reali, come la foto: in pochi secondi ho ricevuto una mail in cui la Global Sumud Flotilla mi ha ringraziato e gli organizzatori della prossima crociera verso Gaza (partenza il 12 aprile da Barcellona) mi hanno invitato e pubblicizzare l’iniziativa. Cosa che sto facendo, ma per ribadire che l’unica cosa trasparente del nuovo viaggio saranno le acque che i flottanti solcheranno abbronzati come Kammamuri e la Perla di Labuan.

TAGLIAGOLE

Oltre a essere diventato un raccoglitore di fondi, al pari delle varie diramazioni che raccolgono soldi (Global Sumud Spain, Global movement to Gaza, Global movement to Gaza, ecc – ci arriviamo tra poco) ho anche donato un euro (due con le commissioni, maledetti!), che purtroppo non rientrerà nelle mie tasche ma andrà a finanziare Greta, i gretini e altre zucche ornate di kefiah, ma non è detto che il denaro, per quanto poco sia, non finisca in rivoli più oscuri e ben meno comici. Il quotidiano britannico The Telegraph, lo ricordiamo, ha già scritto dettagliatamente di possibili collegamenti tra la Flotilla e figuri gravitanti attorno ai terroristi di Hamas: noi però questo non possiamo affermarlo. Ho donato senza che vi fosse alcun filtro, nemmeno stavolta, e il mio nome, cognome e la foto compaiono in fondo alla classifica dei fundraiser (a oggi sono 32). L’euro aggiuntivo è finito a Chuffed.org, un’associazione tecnicamente no-profit con sede al terzo piano di un edificio di Bridge Road, a Sidney, in Australia. La stessa associazione supporta campagne pro-Palestina, per i diritti dei transessuali e l’abolizione dell’Ice, la polizia americana anti-clandestini nel mirino della Bonelli&Fratoianni: durante le Olimpiadi il duo più resistibile della politica comunitaria e no indossava una spilla con la scritta “Ice Out”, che però – lo ribadiamo per chi avesse coltivato sogni di gloria e soprattutto qualche precedente penale – non era l’acronimo di “Invio curriculum europarlamentari”.