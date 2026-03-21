Greta Thunberg zittita dall'esule cubana: "Fai un favore a tutti noi"

Greta Thunberg tira in ballo Cuba esortando tutti a parlarne di più e un'esule cubana le risponde con tono duro. "Ciò di cui dobbiamo parlare - ha replicato all'attivista svedese in un video diventato virale online - è di come tu, Greta, debba farti gli affari tuoi e informarti sulle realtà di ciò che sta accadendo attualmente a Cuba. Come cubana, vorrei informarti, Greta, che la sofferenza del popolo cubano è il risultato diretto della cattiva gestione dello stato cubano. Il regime di Castro e il suo apparato militare hanno miliardi, mentre il cubano medio lotta per trovare scarti di cibo per strada e sopravvivere con il sistema di razionamento comunista".
La donna, poi, ha sottolineato un dettaglio non di poco conto: "Non trovi ironico che le persone che sostieni siano strangolate dalle guerre di Trump stiano celebrando le sue azioni militari? È anche così evidente che sei stata addestrata dai tuoi istruttori comunisti a dire slogan come 'Lascia vivere Cuba' e 'Smetti di strangolare Cuba', quando in realtà sei ignorante e completamente fuori contatto con ciò che abbiamo sofferto come popolo cubano sotto la repressione comunista in tutti questi anni".
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Di lì, è quindi passata a casi concreti: "Per esempio, citi le missioni mediche cubane in luoghi come Angola e Giamaica come qualcosa di positivo quando c'è ampia documentazione che queste missioni mediche cubane sono un pretesto per il traffico di esseri umani gestito dallo stato. Siamo attualmente al nostro settimo giorno di proteste consecutive dentro Cuba, dove ci sono ancora oltre 1.000 prigionieri politici e giovani attivisti vengono perseguitati ogni giorno. Quindi, fai un favore a noi tutti, popolo cubano, Greta, e fatti gli affari tuoi. Viva Cuba Libre".
“Dobbiamo parlare di Cuba” dice Greta Thunberg per prendersela con i soliti noti.— Leonardo Panetta (@LeonardoPanetta) March 19, 2026
Risposta esemplare di una esule cubana:
“ciò di cui dobbiamo parlare è di come tu, Greta, debba farti gli affari tuoi e informarti sulle realtà di ciò che sta accadendo attualmente a Cuba.
Come… pic.twitter.com/UnaU0bU4jy