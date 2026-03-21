Greta Thunberg zittita dall'esule cubana: "Fai un favore a tutti noi"

Greta Thunberg tira in ballo Cuba esortando tutti a parlarne di più e un'esule cubana le risponde con tono duro. "Ciò di cui dobbiamo parlare - ha replicato all'attivista svedese in un video diventato virale online - è di come tu, Greta, debba farti gli affari tuoi e informarti sulle realtà di ciò che sta accadendo attualmente a Cuba. Come cubana, vorrei informarti, Greta, che la sofferenza del popolo cubano è il risultato diretto della cattiva gestione dello stato cubano. Il regime di Castro e il suo apparato militare hanno miliardi, mentre il cubano medio lotta per trovare scarti di cibo per strada e sopravvivere con il sistema di razionamento comunista".

La donna, poi, ha sottolineato un dettaglio non di poco conto: "Non trovi ironico che le persone che sostieni siano strangolate dalle guerre di Trump stiano celebrando le sue azioni militari? È anche così evidente che sei stata addestrata dai tuoi istruttori comunisti a dire slogan come 'Lascia vivere Cuba' e 'Smetti di strangolare Cuba', quando in realtà sei ignorante e completamente fuori contatto con ciò che abbiamo sofferto come popolo cubano sotto la repressione comunista in tutti questi anni".