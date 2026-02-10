Antonio Zichichi, quando smontò Greta Thunberg: "Torni a scuola!"

Con la scomparsa, ieri, a 96 anni di Antonio Zichichi perdiamo non solo uno scienziato, ma un uomo che nel nome del rigore scientifico non temeva di andare controcorrente. Dalle critiche al darwinismo alla sua capacità di coniugare fede e ricerca scientifica, non si è mai curato di seguire la massa. Mai. Nemmeno quando un certo tipo di mondo subì l’ubriacatura data da una ragazzina poco più che adolescente che si mise a girare il mondo per spiegare una cosa (il cambiamento climatico) di cui sapeva poco o nulla, se non per sentito dire. Parliamo ovviamente di Greta Thumberg, la sacerdotessa del green portata a spalla in processione dalla sinistra mondialista come una madonna laica. In quell’epoca fior di scienziati s’inchinavano al suo passaggio, facevano a gara per ospitarla nei loro convegni. Ecco in questa schiera non c’era Antonino Zichichi, che anzi ebbe sempre una posizione piuttosto dura sul tema, fino ad invitare Greta «a tornare a scuole per studiare la scienza e la matematica». Lo disse anche a Libero in un’intervista del febbraio 2022: «Greta, ha parlato di clima per attrarre l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale. E c’è riuscita. Ma se non c’è la logica, quindi la Matematica e poi la Scienza, cioè una prova sperimentale, il clima rimane quello che è: una cosa della quale si parla tanto, senza avere usato il rigore logico di un modello matematico e senza essere riusciti a ottenere la prova sperimentale che ne stabilisce il legame con la realtà».

E ancora: «Greta non dovrebbe interrompere gli studi come ha detto di voler fare per dedicarsi alla battaglia ecologista, ma tornare in quella scuola e dire che bisogna studiare la matematica delle equazioni differenziali non lineari accoppiate e le prove sperimentali necessarie per stabilire che quel sistema di equazioni descrive effettivamente i fenomeni reali legati al clima. Greta dovrebbe dire che la Scienza va insegnata fin dalle scuole elementari mettendo in evidenza che siamo l’unica forma di materia vivente dotata di quella straordinaria proprietà cui si è dato il nome di Ragione. È grazie alla Ragione che abbiamo scoperto: Linguaggio, Logica e Scienza».

Zichichi spiegò (al pari di Carlo Rubbia e Franco Prodi) che «cambiamento climatico e inquinamento sono due cose completamente diverse. Legarli vuole dire rimandare la soluzione. E infatti l’inquinamento si può combattere subito senza problemi, proibendo di immettere veleni nell’aria. Il riscaldamento globale è tutt’altra cosa, in quanto dipende dal motore meteorologico dominato dalla potenza del Sole. Le attività umane incidono al livello del 5%: il 95% dipende invece da fenomeni naturali legati al Sole. Attribuire alle attività umane il surriscaldamento globale è senza fondamento scientifico». Per queste idee venne crocifisso dalla parte della scienza che guarda a sinistra. Ma quella sul clima è stata solo l’ultima battaglia controcorrente - per altro oggi vinta con l’arretramento dei paladini del Green Deal europeo - dello scienziato siciliano.