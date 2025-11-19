Diventa prof di ruolo e va a festeggiare con gli amici: muoiono tutti

Una serata di festa si è trasformata in una tragedia immane sabato sera sulla strada L3168, nella contea di Louth, in Irlanda. Una Volkswagen Golf con a bordo cinque giovanissimi si è scontrata frontalmente con una Toyota Land Cruiser: l’impatto è stato così violento che nessuno dei cinque occupanti è sopravvissuto, mentre una sesta ragazza di vent’anni è rimasta ferita in modo non grave ed è attualmente ricoverata.

A perdere la vita sono stati Chloe McGee, 23 anni di Carrickmacross, che proprio quel giorno aveva ricevuto la notizia del posto fisso come insegnante di falegnameria e grafica all’Ó Fiaich Institute di Dundalk e veniva descritta dal preside Padraig McGovern come "felicissima"; Shay Duffy di 21 anni; Alan McCluskey di 23; Dylan Commins di 23; e Chloe Hipson di 21 anni, originaria del Lanarkshire in Scozia.La polizia irlandese ha definito la scena "scioccante". I soccorsi sono accorsi immediatamente, ma per i cinque giovani non c’è stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa tutta la domenica per gli accertamenti tecnici e la Garda ha lanciato un appello a eventuali testimoni presenti tra le 20:30 e le 21:15

.Le comunità di Carrickmacross, Drumconrath e del Lanarkshire sono sotto shock. La zia di Chloe Hipson ha scritto che "il mondo ha perso una ragazza meravigliosa", mentre amici e familiari ricordano tutte le vittime come persone gentili, luminose, piene di sogni. Persino il vicepremier Simon Harris ha parlato di un "velo di profonda tristezza" calato sul Paese intero Paese.Cinque vite spezzate in pochi istanti, proprio mentre stavano festeggiando il futuro che sembrava finalmente sorridergli.