Corruzione in Ucraina, nei Paesi baltici la minoranza russa rialza la testa

Per comprendere l’atteggiamento della Polonia nei confronti della Russia, ieri come oggi, basta la storia. Dal 1919 a marzo 1939 lo Stato maggiore dell’esercito polacco non aveva elaborato nessun piano strategico contro la Germania revanscista e riarmata, mentre nel 1935 ne aveva studiato uno dettagliato contro l’Unione Sovietica (Piano W, Wschód, est) completato nel febbraio 1939, perché la minaccia sovietica era percepita più incombente e pericolosa di quella hitleriana. Errore di calcolo, ma conoscenza approfondita del vicino slavo. Quando Varsavia predicava isolata sui rischi del plauso dell’Europa a Vladimir Putin e sul credito di fiducia senza corrispettivo, sapeva di cosa parlava.

La storia ha dato ragione a quegli allarmi inascoltati (basta andare a riascoltare), e smentito l’aria di sufficienza per il riarmo polacco e sulla quota del Pil per le spese militari che sopravanzava gli standard dell’Ue. Quando poi Putin ha attaccato l’Ucraina la bella addormentata di Bruxelles ha aperto gli occhi, anche se non ha azzeccato una sola mossa sullo scenario della crisi. Oggi la chiusura imposta dall’alto al conflitto russo-ucraino riporta la Polonia a essere la frontiera orientale d’Europa, senza uno Stato-cuscinetto la cui deterrenza militare sarà ridotta ai minimi termini, mentre la Bielorussia preme sul fianco e ha già fatto alcune prove con la guerra ibrida dell’immissione di clandestini dalle foreste di confine.