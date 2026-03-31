Guerra, quali sono le informazioni passate da Putin all'Iran

«L’Arabia Saudita e gli altri Stati del Golfo sono nostri buoni partner, nostri buoni amici». Le dichiarazioni di Dmitry Peskon, il portavoce del Cremlino, arrivano lo stesso giorno in cui sui media iraniani rimbalzano le immagini della base aerea saudita di Prince Sultan. La fusoliera squarciata del Boeing E-3 Sentry, il radar gigante americano che sorveglia centinaia di chilometri di spazio aereo, è una vittoria del regime e una perdita problematica per una guerra a breve termine come quella immaginata dagli Stati Uniti. L’insuperata opera tecnologica è in grado di tracciare decine e decine di bersagli simultaneamente e di dirigere pattuglie di caccia, intercettazioni, rifornimenti in volo e difesa aerea su tutto il campo di battaglia. «È il maestro di scacchi, mentre i piloti da caccia sono gli alfieri», è la definizione fatta da Heather Penney, ex pilota di F-16 e ora direttrice della ricerca del Mitchell Institute, think tank di studi aerospaziali. Il velivolo sentinella da mezzo miliardo di dollari era parcheggiato a 96 km della capitale Riad, nella base gestita dall’aeronautica militare saudita ed utilizzata anche dalle forze statunitensi. Nell’attacco, avvenuto venerdì, sono stati danneggiati anche diversi aerei cisterna e almeno 15 soldati americani sono rimasti feriti.

Gli analisti ritengono che il successo dell’attacco sia merito dell’intelligence russa. La catena degli eventi è stata ricostruita su X dal leader ucraino Volodymyr Zelensky, che ha dichiarato di essere «sicuro al 100%» che il Cremlino abbia aiutato le forze iraniane a prendere di mira i soldati americani nel Golfo: «Il 25 marzo, hanno fotografato la base aerea Prince Sultan in Arabia Saudita. Il 26 marzo sono stati ripresi il giacimento petrolifero e di gas di Shaybah in Arabia Saudita, la base aerea di Incirlik in Turchia e la base aerea di Al Udeid in Qatar». Non solo: Mosca avrebbe scattato immagini anche della base congiunta Usa-Regno Unito a Diego Garcia, nell’arcipelago delle Chagos, dopo il fallito attacco del regime con missili balistici di una settimana fa. La sequenza descritta da Zelensky è inquietante: «Sappiamo che se (i russi, ndr) scattano delle immagini, si stanno preparando. Se le scattano una seconda volta, è come una simulazione. La terza volta, significa che entro uno o due giorni attaccheranno», ha dichiarato a Nbc News. Il supporto di Mosca, ha scritto il Financial Times qualche giorno fa, include immagini satellitari, dati di puntamento e supporto di intelligence.