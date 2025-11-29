Volodymyr Zelensky, ecco perché ora è solo: cosa può accadere

Ci sono sostanzialmente due motivi per cui il presidente ucraino Zelensky prima di ieri si era rifiutato di licenziare il suo capo di Gabinetto Andriy Yermak: il primo sono le indubbie capacità politiche di quest’ultimo, soprattutto diplomatiche, il secondo è l’amicizia che li lega. Avvocato e produttore cinematografico, Yermak ha collaborato con lo studio Kvartal 95 di Zelensky dal 2011, fornendo servizi legali. Ha anche fondato Garnet Media Group che ha prodotto film e programmi televisivi ucraini. Quando Zelensky è diventato presidente nel 2019, Yermak è stato nominato suo consigliere perla politica estera e quindi allo scoppio della guerra è stato messo a capo dell’Ufficio di presidenza, nel Paese noto come OPU. Zelensky lo ha spesso definito un manager eccezionale dichiarando pubblicamente piena fiducia nelle sue azioni. E lui ha ricambiato senza mai deludere il suo presidente. Cinquantaquattro anni appena compiuti, Yermak non è sposato e non ha figli, si dice trascorra giorno e notte nel suo ufficio in via Bankova a Kiev, dove mette il naso un po’ in tutto, non solo le cose che competono al suo ufficio. Non è ambizione politica, piuttosto fedeltà al capo. Una volta ha affermato: «Il mio unico sogno, la mia unica ambizione è essere l'ombra del presidente, essere ovunque il presidente voglia che io sia». In questi anni Yermak ha coordinato lo scambio di prigionieri con la Russia, ha partecipato ai colloqui con i rappresentanti di Trump, gli viene riconosciuto il merito di aver efficacemente disinnescato i problemi nelle relazioni tra Stati Uniti e Ucraina.

CAPACE PERÒ MALVISTO

Ma il suo potere è cresciuto troppo rispetto al suo ruolo costituzionale, la sua onnipresenza per non dire invadenza ha preoccupato non poco in patria dove si dice abbia avuto il ruolo principale nel licenziamento del popolare generale Valeriy Zaluzhny, l’unica persona che godeva di maggiore fiducia pubblica rispetto al presidente. La sua invadenza ha destato sospetto e fastidio anche nelle cancellerie degli alleati occidentali tanto da risultare inviso sia a Bruxelles che a Washington.