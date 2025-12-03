Vladimir Putin, lo zar nel fango e nella neve: perché ha fretta di vincere

Anche nell’età della guerra tecnologica fatta di superarmi e algoritmi, il lavoro sporco deve farlo sempre l’umile fantaccino, quello a piedi con gli stivali sulla nuda terra. E adesso è ancora più sporco del resto dell’anno perché nelle pianure dell’Ucraina invase dall’esercito russo è la stagione del fango, quello profondo, grasso, molle; il maledetto fango incubo del soldato nelle trincee, nella macchia, sul campo di battaglia, evocato dalle immagini in bianco e nero della Somme e della Marna nel primo conflitto mondiale e della Linea Gustav in Italia nell’autunno inverno 1943-1944.

Nel Donbass viene chiamato con una parola che già rende l’idea: rasputiza. È il terreno inzuppato dalle piogge e dal nevischio, una pasta viscida che si attacca dovunque, paralizza i mezzi corazzati e appesantisce ogni passo, e non significa solamente impraticabilità. È l’evento meteorologico che da solo vale una strategia militare, anestetizza i piani, addormenta la manovra su strade e sentieri due volte l’anno: con le grandi piogge e il grande disgelo.

Ci sono capitati tutti quelli che si sono affacciati da quelle parti finendo nella trappola dove sono adesso costretti soldati russi e ucraini nella stabilizzazione terrestre del fronte. I tedeschi, quando scatenarono l’Operazione Barbarossa il 22 giugno 1941 dilagando con le panzerdivisionen e le unità meccanizzate della Wehrmacht sulle pianure dell’Ucraina, ribattezzarono la stagione avversa Schlammzeit, il tempo del fango. La “colpa” di quella situazione l’attribuirono agli italiani i quali, poiché stavano buscandole dai greci, avevano costretto Hitler a intervenire invadendo la Jugoslavia e a posticipare la programmata invasione dell’Unione Sovietica. Il ritardo nell’attacco portò allo smorzamento dell’impatto inizialmente irresistibile prima per l’arrivo della rasputiza e poi dell’inverno russo.