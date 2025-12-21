Libero logo
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Egitto, turista italiana muore nella collisione tra due navi da crociera

domenica 21 dicembre 2025
Egitto, turista italiana muore nella collisione tra due navi da crociera

1' di lettura

Una cittadina italiana é deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. Lo rende noto la Farnesina. I funzionari del consolato d’Italia - viene spiegato - sono in contatto il coniuge della cittadina italiana e con i tour operator che hanno seguito gli altri cittadini italiani presenti sulla imbarcazione coinvolta. 

Stando alle prime informazioni, la collisione tra le due navi è avvenuta a 30 chilometri da Luxor intorno alle 19 locali. La cittadina italiana, che era accompagnata dal marito, è deceduta nella nave Royal Beau Rivage, in cui ci sarebbero circa 70-80 connazionali a bordo. Le autorità italiane sono in contatto con il loro tour operator ed è stato attivato il console onorario a Luxor. La collisione avrebbe distrutto almeno quattro cabine della nave Royal Beau Rivage. La signora sarebbe stata ferita nell'impatto. Sono in corso le verifiche sugli altri italiani a bordo.

tag
egitto
farnesina

Meraviglie Egitto, svelate al pubblico due gigantesche statue di Amenhotep III a Luxor

Cambiamenti Farnesina, la rivoluzione delle feluche: la scelta di Tajani

In Egitto Egitto, in fiamme nave da crociera: 60 italiani a bordo

ti potrebbero interessare

Mosca collabora con Trump. Al Polo Nord

Mosca collabora con Trump. Al Polo Nord

Carlo Nicolato
Albertini, faccia a faccia con Putin: "Vi racconto com'era e cosa l'ha rovinato"

Albertini, faccia a faccia con Putin: "Vi racconto com'era e cosa l'ha rovinato"

Gabriele Albertini
Putin, giovane e bellissima: chi è il suo nuovo amore

Putin, giovane e bellissima: chi è il suo nuovo amore

Aereo, cercano di imbarcare la nonna morta: orrore sul volo Easyjet

Aereo, cercano di imbarcare la nonna morta: orrore sul volo Easyjet