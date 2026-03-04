Guerra in Iran, in fuga e truffati: italiani in trappola, altro dramma

La fuga dall’incubo è stata essa stessa un incubo. Come ricorda il Messaggero, all’aeroporto di Milano Malpensa ieri sera - martedì 3 marzo - non è atterrato solo un volo da Abu Dhabi, ma un pezzo d’Italia che non si arrende. Duecento studenti del progetto “Ambasciatori del futuro” di Wsc Italia, rimasti bloccati a Dubai, sono tornati a casa tra fiori stropicciati e lacrime trattenute male. “È finita”, gridano i ragazzi. E per una volta non è uno slogan. In volo hanno cantato l’inno di Mameli, tra applausi e incoscienza. A terra, genitori arrivati da ogni parte del Paese. “Sono stati giorni un po’ difficili, però eravamo sempre in collegamento”, racconta Mauro Celeghin. “Ci hanno rassicurato che i ragazzi stavano bene e al sicuro”.
Per quelli che sono tornati, ce ne sono tantissimi che, invece, sono ancora in giro per il mondo e hanno problemi a rientrare. E scatta anche l’allarme truffa per chi cerca di speculare su una situazione di pericolo. Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani avverte: “È una situazione molto complessa, perché sono decine di migliaia nel mondo, circa 60.000, gli italiani che sono bloccati in altre parti del mondo, da Hong Kong, allo Sri Lanka, dall'India, alla Thailandia, alle Filippine, e le Seychelles. Tutte le nostre ambasciate, tutti i nostri consolati, sono mobilitati, per dare sostegno agli italiani. Faccio appello agli italiani a non togliere spazio agli altri se si cambia idea. Quando si prenota bisogna poi andare. E bisogna fare attenzione perché ci sono anche bagarini e finte notizie di vendita di biglietti, ci sono anche molte truffe in giro”.
Iran, incubo a Dubai: sono 563 italiani bloccati sulla nave da crociera Msc EuribiaNon ci sono solo i vip come Luisa Corna, Mario Balotelli e Big Mama tra gli italiani bloccati a Dubai. Tra le decin...
Le mamme degli studenti, intanto, non fanno le eroine: “Non vediamo l’ora di riabbracciarli. Hanno sentito le esplosioni, hanno passato anche ore nei bunker. Ma non siamo mai stati soli”. E poi il grazie, netto: “Vogliamo ringraziare il ministro Tajani, il Governo, tutti coloro che ci sono stati vicini”. Marco Valerio Chiono, studente di Pavia, non dimenticherà facilmente: “Abbiamo sentito gli allarmi, la contraerea, un conto è vederlo in tv, noi ci stavamo dentro. Ora sono al sicuro. È finita”. Sempre il titolare della Farnesina Tajani, precisa: “Credo che domani sera da tutto il Golfo saranno partite circa 2.500 persone. Continueremo ancora. Altri spostamenti sono previsti da Bahrein e Qatar verso Riad, da Dubai verso l’Oman. Si tratta di circa 3.000 persone anche alle Maldive, stiamo cercando di approntare voli charter. C’è chi ha bisogno di medicinali”.