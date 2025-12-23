Donald Trump? "Sul jet di Jeffrey Epstein...": l'ultima bomba

Il riferimento compare in uno degli ultimi documenti resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia americano su Jeffrey Epstein. Tra i materiali figura una email in cui si afferma che "Donald Trump ha viaggiato sul jet privato di Epstein molte più volte di quanto precedentemente riportato (o di cui eravamo a conoscenza)". In toale, si parla di 11 voli.

Una potenziale bomba emersa dagli atti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti: in una email interna legata al caso Jeffrey Epstein si sostiene che Donald Trump avrebbe viaggiato sul jet privato del finanziere “molte più volte di quanto precedentemente riportato”. Un passaggio che, se confermato, amplierebbe in modo significativo il quadro dei rapporti tra l’ex presidente e il miliardario morto in carcere.

Il messaggio è datato 7 gennaio 2020 e fa parte di una catena di posta elettronica con oggetto: "RE: Registri di volo di Epstein". Sia il mittente sia il destinatario risultano oscurati, ma in calce all’email compare la dicitura "Assistente procuratore degli Stati Uniti, Distretto Meridionale di New York", con il nome non visibile.

Nel testo si legge che "È elencato come passeggero su almeno otto voli tra il 1993 e il 1996, inclusi almeno quattro voli su cui era presente anche Maxwell. È indicato come passeggero, tra gli altri e in momenti diversi, di Marla Maples, sua figlia Tiffany e suo figlio Eric", come riporta la Bbc.

L’email entra poi nel dettaglio di alcuni viaggi specifici: "Su un volo del 1993, lui ed Epstein sono gli unici due passeggeri elencati; su un altro, gli unici tre passeggeri sono Epstein, Trump e una ventenne", il cui nome è coperto da omissis. Il messaggio aggiunge inoltre: "Su altri due voli, due dei passeggeri, rispettivamente, erano donne che potrebbero essere possibili testimoni nel caso Maxwell".

Nel 2022 Ghislaine Maxwell è stata condannata a 20 anni di carcere per diversi reati, tra cui associazione a delinquere finalizzata a indurre minori a viaggiare per compiere atti sessuali illegali e traffico di minori a scopo di sfruttamento sessuale.