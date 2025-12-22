Trump, le foto scandalo? Roba vecchia di anni

A meno di un giorno dalla loro pubblicazione, almeno 16 file sono scomparsi dalla pagina web del Dipartimento di Giustizia dedicata ai documenti relativi a Jeffrey Epstein. Nessuna spiegazione è arrivata da parte del governo e i Dem della Commissione di Vigilanza della Camera hanno gridato allo scandalo: vogliono nascondere qualcosa, stanno proteggendo il presidente. Tra le fotografie scomparse, peraltro tutte già viste, ci sarebbero immagini di donne nude e altre della famosa sala massaggi dove sarebbero avvenute alcune della violenze, ma ce n’è anche una della scrivania di Epstein sulla quale sono posate una serie di fotografie in cornice e nel cassetto aperto spuntano degli albi fotografici tra i quali si intravede almeno un’immagine di Epstein con Trump.

«Cos’altro viene insabbiato?» si chiedono i deputati Dem protestando che «il pubblico americano ha diritto alla trasparenza». Di insabbiato per la verità in quella foto non c’è nulla essendo nota alle cronache da oltre 25 anni e disponibile sul sito di Getty Images insieme a tante altre. Fu scattata il 12 febbraio 2000 al club di Trump a Mar-a-Lago in Florida e ritrae il tycoon insieme alla sua futura moglie Melania Knauss, a Jeffrey Epstein e alla sua socia Ghislaine Maxwell. Una foto di circostanza e niente che già non si sapesse, niente che Trump non abbia già ammesso da tempo: le frequentazioni occasionali col finanziere si interruppero infatti nel 2004 dopo che lo stesso tycoon cacciò il finanziere dal suo club per essersi comportato in modo inappropriato con le sue dipendenti, inclusa Virginia Giuffrè, morta suicida lo scorso aprile.

In un'altra fotografia potrebbe esserci ancora Trump circondato da ragazze in costume da bagno, ma ci vuole un notevole sforzo di fantasia per stabilire che quel signore sfocato in camicia bianca sia il futuro presidente e che soprattutto stesse facendo qualcosa di sbagliato. Insomma più si scava, più i dem si appellano a presunti maneggi del Dipartimento di Giustizia (che peraltro ieri ha ripubblicato 119 pagine senza censura) e più appare evidente che quella dei file di Epstein si sta rivelando un’enorme bufala, se non addirittura un boomerang. I documenti più compromettenti infatti riguardano l’ex presidente Bill Clinton, non Donald Trump. Ieri il New York Times ha tirato fuori la testimonianza di un ex dipendente di Epstein di nome Maria Farmer che negli anni 90 aveva denunciato il defunto predatore sessuale dopo aver scoperto del suo interesse per la pornografia infantile. Tra i due c’erano stati anche accesi attriti, specie dopo che Epstein aveva rubato e venduto le foto artistiche che lei aveva scattato alle sorelle minori. Epstein aveva anche minacciato di bruciarle la casa.