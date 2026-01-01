Crans-Montana, l'ultima tragica ipotesi: "Si è scatenato un flashover"

Libero logo
di
giovedì 1 gennaio 2026
1' di lettura

Nel bar di Crans-Montana teatro del drammatico incendio della scorsa notte, si sarebbe verificato un "flashover", un fenomeno pericolosissimo che vede il fuoco propagarsi all'improvviso e con violenza in ambienti chiusi. Lo ha scritto l'agenzia di stampa svizzera Keystone-ATS citando le autorità del canton Vallese. Il flashover ha quindi provocato una o più esplosioni, aggiunge. Con il termine flashover - si spiega - si intende il passaggio pentito da un incendio localizzato a un incendio generalizzato.

"Un fuoco può ad esempio iniziare da un apparecchio in una stanza. Se il calore si accumula sotto al soffitto, i gas di combustione si diffondono nello spazio e la temperatura sale molto rapidamente a diverse centinaia di gradi. Ciò può provocare l'accensione simultanea e improvvisa di altri materiali combustibili, con una propagazione fulminea delle fiamme", ha spiegato Keystone-ATS. In tale contesto, la sopravvivenza è praticamente impossibile e la situazione costituisce un pericolo mortale anche per la vigilia del fuoco.

"Ho parlato più volte" con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni", "che sta seguendo anche lei personalmente la vicenda. Il governo è operativo al massimo", ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando degli ultimi aggiornamenti sull'incendio che ha devastato un locale a Crans-Montana in Svizzera a 'Speciale Tg4 Diario del Giorno: la strage di Capodanno'.

