Crans-Montana, quel video con le candele accese sulle bottiglie di champagne

Una tragedia enorme in Svizzera. Il numero delle vittime dell'incendio che ha distrutto una bar-lounge di Crans-Montana è salito a 47 vittime. "Una tragedia di dimensioni enormi. Al momento le vittime accertate sono 47", ha spiegato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, allo 'Speciale Tg4 Diario del Giorno: la strage di Capodanno'.
Spunta un'altra ipotesi sulla causa dell'incendio che ha provocato l'inferno, tra decine di morti e un centinaio di feriti, all'interno del bar-pub 'Le Constellation' a Crans Montana. Due giovani clienti, Emma e Albane, scampate al dramma e interpellate dalla televisione francese BfmTv, hanno riferito che l'incendio è stato causato da una 'candela scintillante' inserita nel tappo di una bottiglia di champagne e che ha dato fuoco al soffitto in legno della discoteca situata nel seminterrato del pub.
Secondo le due giovani donne, nel locale c'erano circa 200 giovani che prendevano parte alla festa. Al media francese, le due testimonianze hanno raccontato che "in pochi secondi, l'intera discoteca è andata a fuoco. Siamo corsi fuori urlando e correndo". Hanno infine descritto una scena di "panico" e una "fuga precipitosa della folla". A riprova della testimonianza, c'è un video che mostra i festeggiamenti nel bar Constellation. In effetti, in alcuni video diffusi tempo fa si vedono proprio diversi ragazzi e ragazze alzare al soffitto delle bottiglie di Champagne con le candeline accese.