Crans-Montana, quel video con le candele accese sulle bottiglie di champagne

Una tragedia enorme in Svizzera. Il numero delle vittime dell'incendio che ha distrutto una bar-lounge di Crans-Montana è salito a 47 vittime. "Una tragedia di dimensioni enormi. Al momento le vittime accertate sono 47", ha spiegato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, allo 'Speciale Tg4 Diario del Giorno: la strage di Capodanno'.

Spunta un'altra ipotesi sulla causa dell'incendio che ha provocato l'inferno, tra decine di morti e un centinaio di feriti, all'interno del bar-pub 'Le Constellation' a Crans Montana. Due giovani clienti, Emma e Albane, scampate al dramma e interpellate dalla televisione francese BfmTv, hanno riferito che l'incendio è stato causato da una 'candela scintillante' inserita nel tappo di una bottiglia di champagne e che ha dato fuoco al soffitto in legno della discoteca situata nel seminterrato del pub.