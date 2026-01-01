Crans-Montana, l'ambasciatore: "Petardo sparato sul controsoffitto"



Almeno 40 morti e 100 feriti. È questo il bilancio della tragedia di Crans Montana. Adesso è caccia alle cause di quanto accaduto. "L'incendio avvenuto a Crans-Montana in Svizzera con almeno 40 morti e 100 feriti è stato dovuto a "un'esplosione causata da un petardo sparato sul controsoffitto" del locale: lo ha detto l'Ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, parlando a Rai News 24. L'ambasciatore ha spiegato che nelle prossime ore verrà allestita insieme alla Farnesina una task force per prestare assistenza agli italiani che non hanno notizie dei familiari.

Al momento, ha aggiunto Cornado, ci sono una quarantina di connazionali riuniti al centro congressi della località' per chiedere informazioni sui loro congiunti. L'ambasciatore ha pero' avvertito che non e' possibile fare speculazioni sulla loro sorte dal momento che "potrebbe trattarsi anche di persone che semplicemente non hanno dato notizie di se' nelle ultime 24 ore o magari non sono coinvolte in questa tragedia". L'ambasciatore ha ribadito che potrebbero volerci "giorni se non settimane" per identificare i corpi delle vittime a causa della gravita' delle ustioni e delle difficoltà di accesso alla struttura distrutta dalle fiamme.