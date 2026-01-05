Crans-Montana, l'ex dipendente: "L'uscita antincendio era chiusa a chiave"

Emergono sempre più dettagli sulla mala-gestione di Jacques e Jessica Moretti di Le Constellation, il locale svizzero andato in fiamme dove hanno perso la vita 40 persone la notte di Capodanno. Una donna e uomo, due ex dipendenti del bar di Crans-Montana, hanno accusato i gestori ai microfoni di BFM TV. La prima, impiegata nel 2023, ha raccontato che all'epoca "l'uscita antincendio era chiusa a chiave perché conduceva direttamente all'interno dell'edificio". Ai dipendenti, ha aggiunto, era "vietato" aprire questa porta.

Quindi, secondo i due testimoni, l'evacuazione a Capodanno poteva avvenire solo attraverso le scale del bar, che però erano al quanto ristrette a causa dei lavori di ristrutturazione del 2015. L'ex dipendente ha poi spiegato che far uscire 200 persone in dieci minuti "è impossibile. Se quella porta sul retro, di fronte ai bagni, fosse stata aperta" non ci sarebbero state così tante vittime.