Beffa Svizzera: alle vittime di Crans un milione di franchi, diviso per 41

Gli svizzeri non spaccano la lira in quattro solo perché all’epoca quella italiana l’hanno sì accolta nei loro forzieri sigillati col segreto bancario, ma ovviamente non l’hanno mai adottata, avendo da sempre il valoroso franco con la croce sempre in vetta tra le valute del mondo. Ma di certo i conti se li sanno fare per bene, anche se nella partita doppia, da autentici maestri dell’economia e della finanza, hanno il braccio lungo per prendere e il braccetto corto per dare. D’altronde un Paese che ha fatto delle banche un proverbiale segno distintivo, degli orologi il simbolo della precisione e del lusso, e della neutralità un autentico motore del business anche durante due guerre mondiali, non ti puoi aspettare di meno.

E quindi non desta sorpresa se il Comune di Crans-Montana ha aperto la cassaforte municipale e ha tirato fuori un milioncino di franchi tondo tondo da destinare alle famiglie delle vittime del capodanno dell’orrore, perché la cifra messa così può pure impressionare ma diviso per quarantuno porta il valore di una vita bruciata dalle fiamme e soffocata dal fumo a meno di 25mila euro. L’equivalente di 14 casse di champagne servito ai tavoli di “Le Constellation”. Ma gli elvetici sono bravi, e anche se nei cantoni parlano quattro lingue padroneggiano sempre quella degli affari, soprattutto internazionali, e hanno specificato che il milione di franchi è destinato alla costituenda Fondazione d’aiuto alle vittime. Quindi ai sopravvissuti? Perché le vittime-vittime certo non potranno essere più aiutate, e magari un ausilio economico verrà allora dirottato alle famiglie. Non è un risarcimento, perché neanche questa parola piace troppo da quelle parti, figuriamoci se un ristoro, oppure un rimborso o addirittura un contentino, perché sarebbe davvero cinico.