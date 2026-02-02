Crans-Montana, la rabbia della madre di Riccardo: "Una vergogna, ecco cosa ho visto"

"A Crans-Montana non c'era nulla. È una vergogna. L'ospedale più vicino era a 35 minuti, a Sion. Le prime ambulanze sono arrivate dopo mezz'ora che ero arrivata io. Poi una fila interminabile lungo la vallata": la denuncia arriva da Carla Scotto, madre di Riccardo Minghetti, una delle vittime italiane del rogo divampato la notte di Capodanno nel locale Le Constellation. Il giovane proprio oggi avrebbe compiuto 17 anni, come spiegato dalla mamma al Messaggero: "Io non so come si fa a festeggiare un figlio che non c'è più. Anche se lui è presenza costante e vive attraverso tutto ciò che amava".

Parlando di Riccardo, Carla Scotto ha raccontato: "Ci ha fatto penare, come tutti gli adolescenti. Era intelligente, anticipatario, ma a scuola faceva fatica. Non gli piaceva studiare e non amava le regole. Ma era tenace, fiero. Sulla buona strada per diventare un uomo meraviglioso". Oggi, a un mese dalla tragedia, ha detto: "L'inchiesta sarà lunga, durerà anni. Questo incubo è appena iniziato. Ma non voglio pronunciarmi sul processo".