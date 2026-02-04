Epstein, la foto choc del corpo in cella. E la frase: "Festa con due spogliarelliste"

Il tabloid statunitense Tmz ha pubblicato una serie di foto, diffuse in precedenza dal dipartimento di Giustizia, che raffigurano Jeffrey Epstein, l'ex finanziere riconosciuto colpevole di abusi sessuali e traffico internazionale di minori, disteso senza vita nel Metropolitan Correctional Center di Manhattan il 10 agosto 2019. Le immagini ritraggono Epstein a torso nudo su una barella, circondato dai paramedici che tentano di rianimarlo, senza successo.

Sono presenti inoltre scatti dell'esterno della cella di Epstein, con il nastro della scena del crimine attorno alla porta. Alcune immagini documentano la frattura dell'osso ioide di Epstein dopo che si è impiccato. Epstein è morto suicida nel 2019 mentre era in attesa di processo per accuse federali di traffico sessuale nel distretto Sud di New York ma in tutti questi anni varie teorie complottiste hanno messo in dubbio la versione ufficiale.

Continua intanto a infuriare la polemica attorno a Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, il cui nome compare più volte negli oltre tre milioni di documenti sul caso Epstein pubblicati venerdì scorso dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. In una email del 2009 esaminata da Sky News, Mandelson - che si è dimesso dal Partito laburista e dalla Camera dei Lords - chiese al defunto finanziere come intendesse "festeggiare" il suo rilascio dal carcere, ricevendo una risposta che faceva riferimento a "due spogliarelliste".

Epstein si era dichiarato colpevole nel 2008 per reati a livello statale legati all'istigazione alla prostituzione, anche di minori, ed era stato condannato a 18 mesi di detenzione. La mattina del 22 luglio 2009 scrisse a Mandelson: "Libero e a casa". Mandelson rispose: "Come festeggiamo?". "Con grazia e modestia (sono i nomi di due spogliarelliste)", la replica del finanziere. Al che Mandelson rispose: "D'ora in poi, grazia e modestia dovrebbero essere scoperte a Londra. Com'è la libertà?". "Fresca, ferma e cremosa", disse Epstein. "Monello", la chiosa dell'ex ambasciatore.