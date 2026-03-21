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Jeffrey Epstein, video choc in autostrada: "Eccolo, è vivo"

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sabato 21 marzo 2026
Jeffrey Epstein, video choc in autostrada: "Eccolo, è vivo"

2' di lettura

Jeffrey Epstein è vivo? Un uomo della Florida molto simile al finanziere pedofilo americano, morto suicida in carcere nel 2019, è diventato virale online. Si tratta di un personaggio soprannominato “Palm Beach Pete”. E il suo aspetto è quasi identico a quello del miliardario accusato di reati sessuali nei confronti di minori. Uno dei primi avvistamenti è avvenuto mentre Pete era alla guida di una decappottabile su un'autostrada. "Epstein è vivo!", si sente qualcuno urlare nel video. E così, dopo milioni di visualizzazioni, sono partite le speculazioni che hanno contribuito ad alimentare teorie già diffuse sul caso Epstein.

Interpellato sul tema, il sosia di Epstein, 71 anni, ha chiarito che il paragone col finanziere per lui non è affatto una novità: già nel 2019, quando il caso esplose su media e giornali, le persone avevano iniziato a fermarlo per strada. "Succedeva spesso a New York e negli Hamptons", ha spiegato. Oggi, però, la situazione sembra essere degenerata: in un solo giorno, il suo profilo Instagram – creato con il nome ironico “non sono Epstein” – è passato da poche migliaia di follower a oltre 20mila. E il diretto interessato a tal proposito ha raccontato: "Non avevo mai ricevuto così tanta attenzione". L'apice lo avrebbe raggiunto durante una cena, quando alcuni giovani si sarebbero avvicinati a lui per chiedergli una foto.

Popolarità a parte, il 71enne ha detto di non gradire affatto il paragone con Epstein: "Non voglio essere associato a lui. Era una persona terribile". Una curiosità, però, c'è: Pete ha raccontato di aver incrociato Epstein negli anni ’90, durante alcune occasioni sociali a New York. All’epoca, però, il caso non era ancora esploso. 

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