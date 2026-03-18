Andrea, dai deputati il colpo di grazia: "Un'inchiesta penale"

La Camera dei Comuni ha chiesto maggiore trasparenza, con la possibile pubblicazione di documenti governativi relativi alla sua nomina. Diversi parlamentari spingono per una vera indagine parlamentare, mentre il governo guidato da Keir Starmer ha espresso apertura verso la divulgazione dei dossier.

Mountbatten-Windsor è al centro di accuse secondo cui, durante il suo ruolo di inviato commerciale del Regno Unito tra il 2010 e il 2011, avrebbe condiviso informazioni governative riservate con il finanziere Jeffrey Epstein. Le autorità indagano su possibili conflitti di interessi e cattiva condotta nell’esercizio della funzione pubblica.

Nel Regno Unito si intensifica la pressione politica e giudiziaria su Andrew Mountbatten-Windsor , mentre emergono nuove rivelazioni sul suo passato ruolo di inviato commerciale e sui suoi rapporti con il finanziere Jeffrey Epstein. Secondo fonti parlamentari e media internazionali, i deputati britannici potrebbero avviare già nei prossimi giorni un’indagine formale sul suo operato, mentre cresce parallelamente la richiesta di un’inchiesta penale per presunto abuso di posizione pubblica.

La vicenda ha avuto ripercussioni immediate sulla monarchia: Carlo III ha sottolineato che “la legge deve fare il suo corso”, e Mountbatten-Windsor è stato privato dei titoli reali e delle funzioni ufficiali. L’opinione pubblica richiede chiarezza e responsabilità, con ripercussioni sulla reputazione della corona anche a livello internazionale.

Nei prossimi giorni si attendono decisioni sullo svolgimento dell’indagine parlamentare e sulla pubblicazione dei documenti governativi. La vicenda resta sotto stretta osservazione, con possibili effetti duraturi sull’immagine della famiglia reale e sul rapporto tra istituzioni e trasparenza.