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Zampolli denuncia Fedez: una clamorosa causa da 5 milioni di euro

martedì 31 marzo 2026
Zampolli denuncia Fedez: una clamorosa causa da 5 milioni di euro

2' di lettura

Fedez fa infuriare Paolo Zampolli. L'amico di Donald Trump, che lo ha nominato "rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali" querela per diffamazione il rapper e Mr. Marra. Al centro un post apparso su Instagram e una puntata di Pulp Podcast. Qui Fedez lo citava in relazione agli Epstein Files. Stando al Corriere della Sera, nelle sei pagine della querela depositata in procura a Milano dall’avvocato Maurizio Miculan Zampolli spiega di essere un "impegnato imprenditore in vari settori del business (dalla moda all’immobiliare)" e di avere un "rapporto pluriennale di solida e fraterna amicizia" con il presidente degli Stati Uniti. Oltre a essere il rappresentante Onu dell'isola di Dominica.

Nel post si leggeva: "Definito 'killer' negli Epstein files, ora accusato di aver fatto deportare la ex, eppure resta intoccabile — Ma quanto potere ha Paolo Zampolli?". Nel podcast "mi si accosta, altresì, in maniera subdolamente insinuante al caso Epstein, alludendo al mondo della moda di cui ho fatto a lungo parte, avendo fondato, negli anni 90, una importante agenzia denominata 'ID Models'", scrive l’imprenditore. Fedez dice che Zampolli "è quello che in teoria portava, a detta di Fabrizio Corona, le signorine a Trump e ha fatto conoscere Melania a Trump" e aggiunge che "sarebbe interessante andare ad approfondire che cosa c’è all’interno degli Epstein files riguardo Zampolli".

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Tutte teorie "false e gravemente diffamatorie", replica l’avvocato Miculan che, anche a causa della "visibilità internazionale" del suo assistito, annuncia che sarà chiesto a Fedez e a Mr. Marra, alias Davide Marra, un risarcimento "non inferiore a 5 milioni di euro". A stretto giro non si fa attendere la replica di Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, avvocati di Fedez. I legali sostengono che "lo stesso si è limitato a esercitare il diritto di cronaca, riportando fedelmente i contenuti tratti da documenti pubblici e le dichiarazioni altrui senza alcun commento personale". E dicono che "tale operato, improntato alla massima continenza e al rigoroso rispetto della verità dei fatti, esclude ogni ipotesi di diffamazione. Siamo certi che la correttezza della sua condotta emergerà in ogni sede".

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