Zampolli denuncia Fedez: una clamorosa causa da 5 milioni di euro

Fedez fa infuriare Paolo Zampolli. L'amico di Donald Trump, che lo ha nominato "rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali" querela per diffamazione il rapper e Mr. Marra. Al centro un post apparso su Instagram e una puntata di Pulp Podcast. Qui Fedez lo citava in relazione agli Epstein Files. Stando al Corriere della Sera, nelle sei pagine della querela depositata in procura a Milano dall’avvocato Maurizio Miculan Zampolli spiega di essere un "impegnato imprenditore in vari settori del business (dalla moda all’immobiliare)" e di avere un "rapporto pluriennale di solida e fraterna amicizia" con il presidente degli Stati Uniti. Oltre a essere il rappresentante Onu dell'isola di Dominica.

Nel post si leggeva: "Definito 'killer' negli Epstein files, ora accusato di aver fatto deportare la ex, eppure resta intoccabile — Ma quanto potere ha Paolo Zampolli?". Nel podcast "mi si accosta, altresì, in maniera subdolamente insinuante al caso Epstein, alludendo al mondo della moda di cui ho fatto a lungo parte, avendo fondato, negli anni 90, una importante agenzia denominata 'ID Models'", scrive l’imprenditore. Fedez dice che Zampolli "è quello che in teoria portava, a detta di Fabrizio Corona, le signorine a Trump e ha fatto conoscere Melania a Trump" e aggiunge che "sarebbe interessante andare ad approfondire che cosa c’è all’interno degli Epstein files riguardo Zampolli".