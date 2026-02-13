Chi è Lesley Groff, la segretaria di Epstein: le voci sul segreto che custodisce

Oltre che di "schiave sessuali", Jeffrey Epstein si è sempre circondato di donne in grado di gestire la sua vita lavorativa e mondana. Tra quese c'era anche Lesley Groff, la sua segretaria per 20 anni. La donna organizzava e suoi appuntamenti e viaggi. Ed è finita nel mirino delle vittme del miliardario per averlo protetto, distrutto el prove, pagato testimoni, facilitato il traffico sessuale. Ma, a differenza di Ghislaine Maxwell, non è mai stata incriminata. "Le mie assistenti sono un’estensione del mio cervello, il loro intuito è qualcosa che io non ho", aveva spiegato Epstein.

Come riporta il Corriere della Sera, gli avvocati di Groff, che viveva in Connecticut, hanno sempre affermato che "non ha mai assistito a nulla di improprio o illegale". Ora il suo legale ha spiegato che "Lesley Groff non ha mai visto questo documento e non ne era a conoscenza... Lesley ha parlato volontariamente con i procuratori e risposto a ogni loro domanda, dopodiché le fu detto che non sarebbe stata perseguita".