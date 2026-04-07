Trump mette in ginocchio l'Iran: "Stop all'ultimatum, vicini a un accordo di pace definitivo"

Sull'orlo dell'Apocalisse, Donald Trump è a un passo dal raggiungere una vittoria totale sull'Iran. Dopo 24 di tensioni mai registrate prima e a 60 minuti dalla scadenza dell'ultimatum con cui aveva annunciato di stare per ridurre il Paese degli ayatollah "all'età della pietra" distruggendo centrali energetiche e infrastrutture, "cancellando una civiltà millenaria", il presidente degli Stati Uniti ottiene ciò che voleva: la riapertura immediata dello Stretto di Hormuz. Teheran ha accettato le condizioni poste dalla Casa Bianca, grazie alla mediazione del Pakistan. L'ultimatum americano è stato posticipato di due settimane, ma Trump sul social Truth spiega che le parti sono "a un punto avanzato per una pace a lungo termine". Alla fine, dunque, potrebbe aver vinto Mad Donald, "il presidente pazzo". Ancora una volta.

Secondo il New Yort Times, l'Iran ha accettato la proposta di cessate il fuoco di due settimane avanzata dal Pakistan. Si parla anche di un intervento dell'ultimo minuto da parte della Cina.

"Siamo a un punto molto avanzato nella definizione di un Accordo definitivo riguardante una PACE a lungo termine con l'Iran, nonché la PACE in Medio Oriente", scrive Trump. "Abbiamo ricevuto dall'Iran una proposta in 10 punti e riteniamo che essa costituisca una base concreta su cui intavolare le negoziazioni - ha aggiunto il presidente -. La quasi totalità dei vari punti di contesa passati è stata oggetto di intesa tra gli Stati Uniti e l'Iran; tuttavia, un periodo di due settimane consentirà di finalizzare e perfezionare l'Accordo".

Per due settimane, stop dunque ai bombardamenti e agli attacchi contro l'Iran. Trump ha spiegato che la decisione è maturata dopo colloqui con il primo ministro pachistano Shehbaz Sharif e con il feldmaresciallo Asim Munir, i quali gli avrebbero chiesto di fermare "la forza distruttiva" in partenza nella notte contro l'Iran. Il presidente Usa ha precisato che la sospensione è subordinata all'accettazione da parte della Repubblica islamica dell'Iran della "riapertura completa, immediata e sicura dello stretto di Hormuz".

"Accetto di sospendere i bombardamenti e l'attacco contro l'Iran per un periodo di due settimane", ha scritto Trump, aggiungendo che "sarà un cessate il fuoco a doppio senso". Il presidente Usa ha motivato la scelta sostenendo che Washington avrebbe già "raggiunto e superato tutti gli obiettivi militari" e sarebbe "molto avanti" verso "un accordo definitivo" per una "pace di lungo termine con l'Iran" e per la "pace in Medio Oriente". Trump ha inoltre riferito che gli Stati uniti hanno ricevuto dall'Iran "una proposta in 10 punti", che a suo giudizio costituisce "una base praticabile su cui negoziare". "Quasi tutti i vari punti di contesa del passato sono stati concordati tra gli Stati uniti e l'Iran", ha aggiunto, sostenendo che il periodo di due settimane consentirà all'intesa di essere "finalizzata e portata a compimento". "A nome degli Stati uniti d'America, come presidente, e anche in rappresentanza dei Paesi del Medio Oriente, è un onore avere questo problema di lungo periodo vicino a una soluzione", ha concluso Trump, ringraziando infine "per l'attenzione dedicata alla questione".