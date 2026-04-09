Flavio Cobolli sbrocca con l'arbitra Aurelie Tourte: "Non fai niente?"

Chiamatelo “il Cobolli” furioso”, perché Flavio nel mercoledì monegasco era un po’ così: una belva. Il Master 1000 di Montecarlo per il romano si è chiuso nel peggiore dei modi, la sconfitta in due set contro il belga Alexander Blockx, numero 91 del ranking mondiale, e la rabbia contro la giudice di sedia Aurélie Tourte per alcuni rumori che non avrebbe gradito da parte del pubblico. Il romano non è comunque riuscito a trovare continuità contro un avversario molto aggressivo, capace di mantenere alta l’intensità soprattutto nei momenti decisivi.

Dopo il 6-3 del primo parziale in favore del belga, anche il secondo set sembrava ormai indirizzato: Blockx è salito fino al 5-3, pronto a chiudere l’incontro al servizio. Il momento più discusso è però arrivato proprio in quella fase.

Su un dritto del belga atterrato a ridosso della riga, il sistema elettronico ha confermato la validità del colpo per pochissimo margine. Cobolli, osservando il segno lasciato sulla terra, si è mostrato subito incredulo e convinto che il punto dovesse essergli assegnato.

In quel momento, però, la giudice di sedia si è attenuta alla chiamata elettronica senza possibilità di modifica. Il romano così è andato sul tutte le furie, finché Tourte gli ha risposto: “Cosa vuoi che faccia?”. Una frase che non ha placato del tutto il nervosismo dell’italiano. Anche nel punto successivo, Flavio ha continuato a lamentarsi, questa volta per il rumore proveniente dagli spalti, sostenendo di non essere pronto alla ripresa del gioco.

La tensione è esplosa definitivamente al termine della partita: dopo aver salutato correttamente Blockx, complimentandosi con lui, il tennista azzurro è tornato a protestare contro l’arbitra, contestandole di non aver gestito adeguatamente il frastuono e il momento precedente. “C’è tutto questo rumore e non fai nulla?”. Nessuna stretta di mano con la giudice di sedia e uscita dal campo visibilmente contrariata per una chiusura amara di giornata.