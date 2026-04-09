Affari tuoi, Alessia insultata: "Schiaffoni in faccia finché..."

Tutti, ma proprio tutti contro Alessia, la pacchista della Lombardia protagonista dell'ultima puntata di Affari tuoi. Mercoledì sera, nello studio del quiz show dell'access prime time condotto da Stefano De Martino va in scena la libera professionista di Brescia, accompagnata dal compagno Davide. E la sua avventura è all'insegna del "o la va o la spacca". E purtroppo per lei, il finale è agrodolce.

Alessia punta infatti all'obiettivo grosso dei 200mila euro, rifiutando anche l'offerta del Dottore da 50mila euro, e torna a casa con 30mila euro più il jackpot. E su X partono letteralmente i festeggiamenti e gli insulti nei suoi confronti.

"Questa di stasera andava presa a schiaffoni nel viso a due a due fino a che non sarebbero diventati dispari", scrive un utente commentando in tempo reale il risultato. "Una che dice così si vede che già è ricca sfondata di suo... Allora non doveva neanche andarci a fare il provino per Affari Tuoi... Ma lasciare spazio a qualcuno meno fortunato di lei", "Non esistono soltanto sentimenti di invidia e affini eh, non è che siamo tutti quanti bidimensionali... Esiste anche l'antipatia... Ed è il sentimento che susciti fra il pubblico se tu, concorrente (donna o uomo che sia), ti poni da gradasso/-a spaccone/-a".

E ancora: "Brava nel giocare ma fare i presuntuosi (tanto 50 mila in più non mi cambiano la vita) alla fine non paga", "E attaccate a sta ceppa va: Purtroppo non poteva vincere di meno, ma possiamo solo che godere che non aveva il pacco da più soldi. Comunque 7 anni che la corteggiava è follia vera", "Partita bellissima giocata benissimo", "E per chi godrà nel vederla tornare a casa con 33k... Ricordatevi che morire d'invidia e sperare nel fallimento altrui qualifica voi", "Antipatica. Giocato bene senza numeri sogni ecc. Ma supponente", "Non le ha proposto il cambio pure sapendo che per lei il 17 era un numero impossibile. Avrebbe dovuto accettare gli 80k, "Ahahahahahahah... e la spocchiosa l'ha presa in quel posto... ben le sta...", "Grande giocatrice, ha fatto bene a provarci, bravissima lo stesso", "Voleva fare la fenomena, non mi dispiace che abbia perso i 200 mila euroa