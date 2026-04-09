Giorgia Meloni nomina solo Schlein? Giuseppe Conte ha una crisi di nervi in Transatlantico

L'informativa di Giorgia Meloni alla Camera infervora le opposizioni. E Giuseppe Conte e Angelo Bonelli partecipano alla discussione con i loro show a uso telecamera. Ma è fuori dall'aula di Montecitorio che Giuseppi regala il meglio (o il peggio) di sé.

Nel suo intervento, la premier si è rivolta per due volte a Elly Schlein. A più d'uno è apparsa quasi una incoronazione a interlocutore unico e Conte l'ha presa male: "Qualsiasi decisione prenderemo, non sarà certo Meloni che deciderà nel nostro campo chi, quando e come sceglieremo il leader del campo progressista. Se voi imputate alla premier questa intenzione, si può rassegnare Meloni perché non sarà lei che sceglierà chi da questo lato dovrà interpretare e attuare il programma" progressista, puntualizza stizzito l'Avvocato rispondendo ai cronisti in Transatlantico

La premier, spiega il leader del Movimento 5 Stelle poco prima, in aula, "si presenta qui, ormai al quarto anno, con i 'diremo', 'faremo', si deve rendere conto... ha un grande futuro alle spalle, ha citato grandi numeri, non ha citato i numeri essenziali, due numeretti: quattro anni, zero riforme".

Per Conte, Meloni "continua a dire 'ma io ci metto la faccia', cosa lodevole, ma se non ci metti anche competenza e capacità l'Italia si trova, come adesso, in braghe di tela". "Se passiamo all'orizzonte internazionale, lo sconforto è maggiore - prosegue -. Lei ancora oggi è completamente confusa. Lei parla di Sanchez, fa la critica a Sanchez, dice che dobbiamo stare con l'Occidente. Cosa significa? Qui non dobbiamo scegliere tra Sanchez e Orban. Lei deve scegliere la Costituzione italiana e il diritto internazionale. Crosetto ha detto una cosa giusta per una volta, ha detto che il problema di Trump è che è circondato da collaboratori non coraggiosi e che nessuno osa contraddire il capo. È ancora più grave quando non viene contraddetto il capo da una leader di un Paese del G7. La sua subalternità e ignobile, lei sta contribuendo a distruggere il diritto internazionale, perché se Trump attacca illegalmente il Venezuela e lei dice che è un'azione di legittima difesa, lei lo incoraggia".

"Se di fronte al genocidio lei non interrompe la cooperazione militare con Netanyahu rimandendo silente complice, lei incoraggia un genocidio. Se quando c'è un attacco illegale di Netanyahu e Trump lei dice 'non condivido e non condanno', lei contribuisce a distruggere il diritto internazionale".