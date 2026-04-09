Giorgia Meloni nomina solo Schlein? Giuseppe Conte ha una crisi di nervi in Transatlantico

L'informativa di Giorgia Meloni alla Camera infervora le opposizioni. E Giuseppe Conte e Angelo Bonelli partecipano alla discussione con i loro show a uso telecamera. Ma è fuori dall'aula di Montecitorio che Giuseppi regala il meglio (o il peggio) di sé.
Nel suo intervento, la premier si è rivolta per due volte a Elly Schlein. A più d'uno è apparsa quasi una incoronazione a interlocutore unico e Conte l'ha presa male: "Qualsiasi decisione prenderemo, non sarà certo Meloni che deciderà nel nostro campo chi, quando e come sceglieremo il leader del campo progressista. Se voi imputate alla premier questa intenzione, si può rassegnare Meloni perché non sarà lei che sceglierà chi da questo lato dovrà interpretare e attuare il programma" progressista, puntualizza stizzito l'Avvocato rispondendo ai cronisti in Transatlantico
La premier, spiega il leader del Movimento 5 Stelle poco prima, in aula, "si presenta qui, ormai al quarto anno, con i 'diremo', 'faremo', si deve rendere conto... ha un grande futuro alle spalle, ha citato grandi numeri, non ha citato i numeri essenziali, due numeretti: quattro anni, zero riforme".
Per Conte, Meloni "continua a dire 'ma io ci metto la faccia', cosa lodevole, ma se non ci metti anche competenza e capacità l'Italia si trova, come adesso, in braghe di tela". "Se passiamo all'orizzonte internazionale, lo sconforto è maggiore - prosegue -. Lei ancora oggi è completamente confusa. Lei parla di Sanchez, fa la critica a Sanchez, dice che dobbiamo stare con l'Occidente. Cosa significa? Qui non dobbiamo scegliere tra Sanchez e Orban. Lei deve scegliere la Costituzione italiana e il diritto internazionale. Crosetto ha detto una cosa giusta per una volta, ha detto che il problema di Trump è che è circondato da collaboratori non coraggiosi e che nessuno osa contraddire il capo. È ancora più grave quando non viene contraddetto il capo da una leader di un Paese del G7. La sua subalternità e ignobile, lei sta contribuendo a distruggere il diritto internazionale, perché se Trump attacca illegalmente il Venezuela e lei dice che è un'azione di legittima difesa, lei lo incoraggia".
"Se di fronte al genocidio lei non interrompe la cooperazione militare con Netanyahu rimandendo silente complice, lei incoraggia un genocidio. Se quando c'è un attacco illegale di Netanyahu e Trump lei dice 'non condivido e non condanno', lei contribuisce a distruggere il diritto internazionale".
Giorgia Meloni bombarda la Schlein in aula: "E se può permetterselo lei.."Nel corso della sua informativa alla Camera a 360 gradi, dal referendum sulla giustizia alle dimissioni nel governo fino...
Meloni "ci ha sfidato oggi, perché la faccia ce la mette, la faccia tosta non le manca - prosegue Conte -. Se ci vuole sfidare sappia che qui ha avuto già tante proposte, che lei ha respinto, costruttive". "Non vorrei commentare le dimissioni dei suoi ministri, lei oggi ha avuto la faccia tosta di dire che lei antepone l'interesse nazionale alla solidarietà di partito, ma per tre anni li ha tenuti lì, quindi ha distrutto l'interesse nazionale per tre anni e addirittura si è dovuta umiliare con un comunicato stampa per ottenere dimissioni dalla sua ministra, ma come può, se non riesce a ottenere dimissioni da Santanchè, andare a parlare con Macron?".
"Come possiamo affidarci a lei per una svolta negoziale assolutamente necessaria in Ucraina, come può prendere un telefono parlare con i suoi colleghi, promuovere una svolta negoziale, che ci serve come il pane perché un attimo dopo dobbiamo, certo, acquistare il gas russo, perché è molto più conveniente, anche rispetto al gas americano?". "La smetta poi con tutta questa retorica, con queste menzogne: gli italiani le hanno dato una sveglia, se ne renda conto, noi siamo pronti per la sfida progressista ma da tempo, abbiamo lavorato operosamente qui, quando lei ci diceva no al salario minimo, alla tassa sugli extraprofitti, al congedo paritario e tanti altri punti in comune, e la manderemo a casa con gli italiani perché gli italiani non ne possono più delle sue menzogne".
"Presidente del Consiglio, oggi la vedo molto nervosa, noi le diciamo che come Avs siamo pronti ad andare al voto e a governare l'Italia - incalza invece Bonelli, il leader di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra -. Abbiamo proposte, voi avete sfasciato l'Italia. Lei ha un problema con il suo elettorato - aggiunge - che non condivide il suo appiattimento su Trump e sulle sue politiche. Ieri Netanyahu ha continuato a uccidere donne e bambini, che dite su questo? Noi di Avs contestiamo fortemente la politica energetica fatta finora. Lei non è stata in grado di costruire la sovranità energetica".
"Non ci venga a raccontare - ha concluso Bonelli - le questioni della mafia. ll punto è perché dentro FdI ci sono iscritti che fanno riferimento al clan Senese e perché lei ha tollerato che Delmastro va a fare società con un camorrista del clan Senese. Facciamo un'inchiesta, nessun problema. Lei intanto ha un grande problema dentro casa sua".