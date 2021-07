Ue, il costo delle catastrofi naturali: 77 miliardi in 20 anni, lo studio che la dice lunga sulle sorti del pianeta

17 luglio 2021 a

a

a

Le alluvioni in Germania, Belgio e Olanda - con conseguenti dispersi e morti - hanno riportato al centro della scena il delicato tema del cambiamento climatico. Ma quanti sono stati i danni derivati da calamità naturali nel corso del tempo? A dare una risposta è il progetto di ricerca Titan, realizzato dal programma europeo Espon, specializzato in analisi delle politiche regionali. Stando a questo studio, si tratterebbe di quasi 77 miliardi di euro di danni in 20 anni.

"Le vere ragioni delle alluvioni in Germania". Federico Rampini, lo schiaffo agli "ambientalisti apocalittici"

La ricerca in questione ha preso in esame alluvioni, tempeste, siccità e terremoti che si sono verificati nel periodo 1995-2017 in Europa. I danni sono stati calcolati, come già detto, in 77 miliardi di euro. Di questi, 43,5 miliardi sono direttamente collegabili ai disastri naturali. Mentre gli altri 33,4 miliardi deriverebbero dai legami economici con le aree colpite da calamità naturali. Danni di cui si è parlato anche nel caso specifico della Germania, il Paese più colpito dal maltempo al momento. Ecco perché le autorità federali e locali hanno già promesso aiuti economici.

Ecatombe in Germania, catastrofe in Belgio e Olanda: il maltempo spazza via l'Europa, perché dobbiamo avere paura

Secondo lo studio europeo, a essere più colpite in termini economici sono state l'Europa centrale, orientale e sud-orientale. Tra il 1981 e il 2010, inoltre, le tempeste di vento e le alluvioni hanno causato il 76 per cento dei danni stimati dai ricercatori.

Dopo l'alluvione, altra frana gigantesca: ecatombe in Germania, la foto che sconvolge il mondo | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.