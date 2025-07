La Chiesa perde fondi? Il governo ha una proposta

Una nuova legge sull’Otto per mille alla Chiesa. È una possibilità che il governo ha già proposto alla segreteria di Stato vaticana e alla Conferenza episcopale. A palazzo Chigi attendono una risposta, che dovrà arrivare in tempi ragionevolmente brevi se si vorrà che la riforma entri in vigore nel 2026. Un semplice atto amministrativo, infatti, non sarebbe sufficiente: occorre passare dal parlamento per modificare la legge 222 del 1985, che regola la materia. La risposta del Vaticano e della Cei terrà conto anche dei nuovi dati diffusi ieri dal dipartimento delle Finanze: la quota destinata alla Chiesa cattolica continua a ridursi, perché diminuisce la percentuale di contribuenti che fa questa scelta. Nelle dichiarazioni relative ai redditi del 2023, i cui fondi saranno distribuiti nel 2027, la percentuale di contribuenti che opta per la Cei è scesa ancora, toccando il 66,2% delle scelte espresse.

Il problema della Chiesa non l’unico, ma quello che la preoccupa di più- è la “concorrenza” dello Stato. Che c’è da sempre, perché è proprio quella legge del 1985 che consente allo Stato di partecipare alla ripartizione dell’Otto per mille. Dal 2019, però, grazie a una norma approvata dal governo Conte II, il contribuente che devolve la propria quota allo Stato può scrivere sulla dichiarazione dei redditi un codice che gli consente di scegliere direttamente quale tipo di intervento finanziare. In origine le possibilità erano cinque: Fame nel mondo, Calamità, Edilizia scolastica, Assistenza ai rifugiati, Beni culturali. Dal 2023 ne è stata introdotta una sesta: Recupero dalle dipendenze.