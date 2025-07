Francesca Albanese, le firme vip nella petizione a favore della relatrice

Una petizione, due petizioni, ma sì, fai vedere che abbondiamo: abbondandis in abbondandum! Bonelli e Fratoianni non sono Antonio e Peppino Capone (“Totò, Peppino e la... malafemmina”) e però hanno lanciato anche loro una petizione per insignire del premio Nobel per la pace la pro-Pal Francesca Albanese, nuova eroina della sinistra in cerca d’autore, pardon, di un federatore. Si mobilitano gli scopritori di Soumahoro e della Salis – Sant’Ilaria protettrice delle case altrui – ma immancabili scalpitano con un’ulteriore raccolta di firme attori, presentatrici e maître à penser progressisti. «Giovanotto, carta, calamaio e penna, su, avanti, scriviamo...». «Dunque... Hai scritto?». «Eh, un momento, no?». «E comincia, su! Carta, calamari e penna...». L’elenco dei protagonisti del cinema è piuttosto nutrito: Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Valeria Golino, Luca Zingaretti, Valerio Mastandrea, Claudio Santamaria (prega per noi peccatori).

A costoro si aggiungono colonne italiche della cultura quali la presentatrice Serena Dandini, la scrittrice-drammaturga Lella Costa e il suo collega Alessandro Bergonzoni. Tra gli intellettuali, puntuale, ecco Tomaso Montanari – braccio armato e spesso disarmante dei democratici – fresco di uscita da X, non in polemica con Musk il quale si è riabilitato dopo il litigio con Trump bensì con gli haters (gli odiatori) di Aya Ashour, giovane ricercatrice palestinese che studia all’Università per Stranieri di Siena, il cui rettore è Montanari. «Cara Aya, non te la prendere», le ha scritto via social, «X è una fogna da quando è stata comprata da Musk». Scusate, ci correggiamo, è sempre colpa delle destre talvolta destre-destre, e non di qualche esagitato che, sbagliando di grosso, anziché criticare insulta.