Sinner, la frase sussurrata a mamma: gelo con Kate Middleton

Jannik Sinner appare sempre freddo e imperturbabile in campo, ma dietro quella calma c’è un ragazzo molto legato alla propria famiglia. Dopo la vittoria a Wimbledon, l’azzurro ha mostrato un lato più intimo e affettuoso, lasciandosi andare in abbracci e sorrisi con i suoi cari.

Con lui sugli spalti c’erano la mamma Siglinde, il papà Hanspeter e il fratello maggiore Mark — adottato quando la famiglia pensava di non avere figli prima che arrivasse Jannik — che spesso viene preso bonariamente in giro dal 23enne. Proprio Mark era stato assente alla finale di Roma contro Alcaraz per seguire un Gran Premio di Formula 1 a Imola. A Londra invece era presente, e Jannik lo ha ringraziato pubblicamente con ironia: “È qui perché oggi non c’è la Formula 1”.