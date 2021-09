David Sassoli, ricovero d'urgenza per il presidente del Parlamento Europeo: "Polmonite, ecco le sue condizioni"

20 settembre 2021 a

David Sassoli ricoverato in ospedale per polmonite. Il presidente del Parlamento europeo sta bene, lo conferma in una nota Roberto Cuillo, suo portavoce: "Il presidente, nella serata di mercoledì 15 settembre è stato ricoverato all’Hôpital Civil di Strasburgo - si legge -. Dopo i necessari accertamenti è stata diagnosticata una polmonite, immediatamente trattata con le terapie del caso. Le sue condizioni sono buone".

Mercoledì scorso, giorno del discorso sullo Stato dell’Unione della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, lo stesso portavoce aveva fatto sapere che Sassoli non avrebbe presieduto la plenaria del Parlamento a Strasburgo a causa di un’indisposizione. Nel pomeriggio del 15 era poi stata diffusa una nota nella quale si riferiva che il presidente dell’Europarlamento era stato sottoposto al tampone ed era risultato negativo al Covid-19.

Immediata la reazione di Enrico Letta, segretario del Partito democratico, che dalla sua pagina Twitter invia i suoi auguri: "Auguri affettuosi di pronta guarigione a David Sassoli. Ti aspettiamo presto David!". Il presidente del Parlamento Ue potrebbe tornare ben presto al lavoro, sembra assicurarlo anche il suo portavoce confermando che le condizioni di salute non sono affatto preoccupanti e potrebbe mettersi in sesto già nei prossimi giorni. Come sperano tutti.

