Gas, il video choc di Gazprom: "Che inverno sarà in Europa"

07 settembre 2022 a

a

a

La Russia replica alle sanzioni. Mosca ha infatti annunciato lo stop delle forniture di gas all'Europa, mostrando i drammatici effetti sulle nostre città. Proprio così, il Cremlino, in quella che è la sua propaganda, ha diffuso un video sull'inverno "lungo e gelido" che ci attenderà. Il filmato è stato condiviso dall’azienda energetica di Stato russa Gazprom dopo l’annuncio della sospensione delle forniture tramite il gasdotto Nord Stream 1.

Le immagini, con tanto di musica di sottofondo, mostrano un'Europa innevata con una vista del gasdotto Nord Stream e la scena significativa dello spegnimento del gas. La decisione di interrompere l'arrivo del gas è stata "giustificata" dalla società come la conseguenza di "anomalie tecniche": "Non possiamo dire come saranno condotte le riparazioni (presso il Nord Stream) poiché le sanzioni le impediscono", ha spiegato fonti dell'azienda energetica. E ancora: "Gazprom ha ripetutamente confermato la sua affidabilità come garante della sicurezza energetica del continente europeo, ma le sanzioni imposte dall'UE, dal Regno Unito, Stati Uniti e Canada hanno praticamente rotto il sistema di manutenzione tecnica dei componenti delle turbine che garantiva il pompaggio".

Non a caso lo stesso presidente russo Vladimir Putin ha accusato i paesi occidentali di condurre politiche che "minano le fondamenta del sistema economico globale". Per lui comunque "'l'inflazione in Russia è in calo, mentre è in aumento nei paesi occidentali". Eppure l'annuncio è arrivato dopo che i paesi del G7 hanno accettato di stabilire un tetto massimo al prezzo del petrolio russo e all'annuncio della presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen di voler imporre un price cap anche al gas. Insomma, non una coincidenza.