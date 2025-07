Russia, collisione sfiorata tra due aerei cinesi: cosa è successo

Tragedia sfiorata nei cieli russi. Due aerei cinesi, il muso dell'uno puntato contro quello dell'altro, hanno rischiato una collisione frontale. Ma per fortuna tutto è andato per il meglio. Anche per il nostro Paese, dato che di norma uno dei due voli coinvolti imbarca numero passeggeri europei e, quindi, anche italiani. Stiamo parlando del volo Air China (numero CA967), che viaggia regolarmente da Shanghai a Milano Malpensa.

Come riporta Repubblica tutto è accaduto lo scorso 6 luglio, anche se la notizia è diventata di dominio pubblico solo in queste ore. L'incontro ravvicinato tra i due aeromobili è andato in scena nei cieli russi sulla Repubblica di Tuva. I due aerei si sono letteralmente sfiorati: sono arrivati a una distanza compresa tra i 90 e i 120 metri. Le norme, invece, stabiliscono che la distanza minima di sicurezza è almeno tripla. Un dato, quindi, che mette i brividi.