Qatargate, la contabile del Pd arrestata? Altro scandalo: ai mondiali...

Prima dello scoppio dello scandalo, prima delle centinaia di migliaia di euro trovati in casa e nelle valigette, Antonio Panzeri e la sua commercialista Monica Rossana Bellini erano volati in Qatar per assistere ai Mondiali di calcio. A dirlo è stato Francesco Giorgi, storico assistente di Panzeri e del gruppo socialdemocratico al parlamento Ue, nel corso di un interrogatorio con gli inquirenti. Lo si legge nel formulario del mandato d'arresto europeo eseguito a carico della professionista. Panzeri è stato arrestato il 9 dicembre. I Mondiali sono cominciati il 20 novembre. I due potrebbero aver presenziato alla partita inaugurale.