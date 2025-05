Ilaria Salis rischia grosso: il caso Moretti-Gualmini

Ilaria Salis rischia di perdere l'immunità parlamentare? Sembra essere sempre più a rischio la posizione dell'eurodeputata eletta con Avs dopo essere stata detenuta per oltre un anno in Ungheria con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di estremisti di destra a Budapest. Secondo la commissione giuridica dell’Europarlamento chiamata a esaminare il caso, la JURI, non ci sarebbe il cosiddetto "fumus persecutionis", cioè non ci sarebbe nessuna prova che la giustizia ungherese voglia colpire l’eurodeputata per impedirle di esercitare il suo mandato.

Sul tavolo della commissione, tra l'altro, non c'è solo il dossier Salis ma anche i fascicoli riguardanti altre due richieste di revoca: quelle avanzate dalla procura belga contro Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini, eurodeputate del Pd finite nel secondo tempo del cosiddetto Qatargate, come si legge sul Tempo. Le due dem, non indagate, si sono dette estranee alle accuse. L’udienza è fissata per il 4 giugno.