Israele, il mondo esplode? E la Ue pensa alle politiche green

L'ultima assurdità a Bruxelles è l'accelerazione sull'energia rinnovabile in un momento di crisi internazionale. "Mentre il mondo è sconcertato per il feroce attacco sferrato da Hamas e Israele continua ad aggiornare il macabro pallottoliere dei cittadini trucidati, il Consiglio europeo", scrive Sandro Iacometti su Libero, "ne ha approfittato per dare un’altra bella accelerata alla rivoluzione green". Una pessima scelta che metterà ancora più in difficoltà l'economia continentale che ora, "oltre ad inflazione, recessione ed Ucraina, dovrà pure fare i conti con le incertezze legate ad un una nuova guerra".

