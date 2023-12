Terrorismo islamico e attentati, un rischio nascosto dai burocrati Ue

06 dicembre 2023 a

Per anni i burocrati di Bruxelles hanno ora minimizzato ora direttamente nascosto i rischi di attentati a cui era esposta l'Europa. Ora, dopo il turista tedesco ucciso a Parigi e alla luce di quanto sta accadendo in Medio Oriente con la guerra tra Hamas e Israele (ma più in generale, tra il rinnovato jihadismo contro l'Occidente), la Commissaria Ue Ylva Johansson ha lanciato l'allarme per possibili stragi e attacchi nel Vecchio Continente in occasione delle feste natalizie. Un legame, quello tra immigrazione e terrorismo islamico, di cui finalmente si inizia a parlare alla luce del sole.